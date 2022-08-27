РФ необходимо сохранять достаточно большой резерв ракет на случай обострения ситуации.

Российская Федерация начала экономить ракеты, не достигнув желаемых результатов в войне против Украины.

Об этом заявил военный эксперт Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала "Эспрессо".

"Россия начала экономить ракеты не достигнув желаемых результатов, на которые рассчитывала во время массированных ракетных ударов по территории Украины. Это можно проследить в статистике на День Независимости: лишь 8 ракет Х-22 прорвались сквозь украинскую ПВО, хотя Россия демонстрировала очень высокую активность - более 200 вылетов самолетов, которые в большинстве были имитацией угрозы ракетного удара", - пояснил Рябых.

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По словам военного эксперта, российские ракеты также являются носителями ядерного оружия.

"Ракеты, которые Россия применяет против Украины, также являются носителями ядерного оружия. РФ необходимо хранить достаточно большой резерв таких ракет на случай обострения ситуации - когда придется воевать в условиях применения ядерного оружия", - добавил он.

Как ранее сообщал УНИАН, общее количество различных крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тысячам.

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