Литовские власти не сильно обеспокоены демонстративной переброской Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал" в соседствующую Калининградскую область.
Об этом в эфире BNS заявил министр обороны страны Арвидас Анушаускас, цитирует Delfi.
По его словам, ситуацию эти ракеты не меняют. Резервы России в Калининградской области сильно истощены, так как РФ использует их в войне против Украины.
"Я думаю, что нам не следует слишком беспокоиться о месте базирования той или иной их ракеты. Тем более, что арсеналы, расположенные в Калининграде, сильно использовались в войне против Украины. Оттуда многое взяли. Эти ракеты никак ситуацию не меняют", - сказал он.
Он добавил, что "номинальная угроза, которую Россия представляет для своих соседей, существует всегда, но уровень угрозы от этого не стал выше".
Накануне Россия перебросила три сверхзвуковых самолета МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области.
В Минобороны РФ утверждают, что "Кинжалы" невидимы и неуязвимы для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника".
Отмечается, что МиГ-31 в указанном районе будут круглосуточно нести боевое дежурство.