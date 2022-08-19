Резервы России в Калининградской области сильно истощены из-за войны в Украине.

Литовские власти не сильно обеспокоены демонстративной переброской Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал" в соседствующую Калининградскую область.

Об этом в эфире BNS заявил министр обороны страны Арвидас Анушаускас, цитирует Delfi.

По его словам, ситуацию эти ракеты не меняют. Резервы России в Калининградской области сильно истощены, так как РФ использует их в войне против Украины.

"Я думаю, что нам не следует слишком беспокоиться о месте базирования той или иной их ракеты. Тем более, что арсеналы, расположенные в Калининграде, сильно использовались в войне против Украины. Оттуда многое взяли. Эти ракеты никак ситуацию не меняют", - сказал он.

Он добавил, что "номинальная угроза, которую Россия представляет для своих соседей, существует всегда, но уровень угрозы от этого не стал выше".

Накануне Россия перебросила три сверхзвуковых самолета МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области.

В Минобороны РФ утверждают, что "Кинжалы" невидимы и неуязвимы для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника".

Отмечается, что МиГ-31 в указанном районе будут круглосуточно нести боевое дежурство.

Вас также могут заинтересовать новости: