Сегодня Украина объявила, что стала первым в мире государством с собственным флотом морских дронов.

В Крыму заметили водные заграждения на фоне объявления Украины о создании первого в мире флота морских дронов.

С соответствующим объявлением о флоте сегодня на Международном форуме оборонных индустрий выступил украинский президент Владимир Зеленский. После этого в районе Севастопольской бухты временно оккупированного полуострова заметили "какое-то заграждение".

"В Севастопольской бухте напротив Памятника затопленным кораблям устанавливают какое-то заграждение", - сообщила мониторинговая группа "Крымский ветер".

Там намекнули, что РФ могла забеспокоиться из-за заявления Зеленского и дополнили публикацию кадром:

Зеленский объявил о создании флота морских дронов

Ранее эксперты по оружию заявляли, что всего в мире существует 134 типа морских дронов и выделили особенность украинского оружия.

Сегодня лидер Украины Владимир Зеленский подтвердил, что нашей стране удалось наладить собственное производство морских дронов. Он объявил, что Украина стала первой страной, которая смогла сформировать подобный флот из-за вынужденной войны с Россией. "Мы создаем первый в мире флот морских дронов, который лишает российские военные корабли смысла и заставляет их прятаться", - заявил президент Украины.

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