Международный институт стратегических исследований заявил, что украинские дроны подталкивают флотилии ведущих стран мира менять стратегию.

14 сентября 2023 года военная разведка СБУ нанесла "исторический" удар по временно оккупированной Евпатории (Крым). Как известно, уничтожить российскую систему ПВО "Триумф" удалось ракетой украинской разработки "Нептун".

Однако соответствующий успех был бы невозможен, если бы наши морские дроны предварительно не ударили по антеннам и радарам комплекса, позволив боеголовке долететь до цели незамеченной. В настоящее время в мире существует 134 типа морских дронов, распределенных по разным назначениям. Однако "украинский" тип дрона - это новый "вызов" для ведущих стран мира, говорится в анализе Международного института стратегических исследований (IISS).

В частности, из 134 разработок - 17 БПЛА имеют роль репрезентаторов технологий, которые вводятся в рамках модернизации этого типа вооружения, остальные 117 дронов - это серийные разработки, которые уже давно используют оборонные заводы. Они преимущественно выполняют рутинные задачи, подчеркивает институт.

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Если углубиться в детали, 43 типа дронов из 134 единиц морских "флотилий" мира - это БПЛА, ведущие патрули, 27 типов дронов - оружие "общего назначения", еще 18 единиц - разработали против мин, а остаток из 10 БПЛА - дроны, которые применяют для разведки.

Также эта выборка делится на БПЛА надводного и подводного действия: соотношение 71% на 29% соответственно.

В "гонке вооружений" ведущие страны мира, в частности США, постоянно работают над совершенствованием дроновых технологий и разработке новых моделей. Сейчас Вашингтон серьезно рассматривает роль морских дронов в составе собственного морского флота, учитывая успех в применении этого оружия, который показал Киев.

"Успех Киева лишь усилил эту динамику, продемонстрировав способность сочетать недорогие технологии с большим операционным эффектом", - подчеркивает IISS.

В свою очередь эксперты Defense Express указывают, в контексте соответствующего анализа, дроны, которые используют в своих операциях ВСУ, это уникальные системы. Их феномен заключается в том, что они первыми в мире показали эффективность применения во время реальных боевых действий на море - не просто как тренинг или демонстрация возможностей, а как компонента оружия в полномасштабной войне.

Спутник показал последствия удара СБУ по системе ПВО "Триумф"

Напомним, что спецоперацию по российской системе ПВО, которую по стоимости оценивают примерно в 1,2 млрд долларов, наша разведка провела утром 14 сентября. Это официально подтвердил Генштаб ВСУ.

Впоследствии на фоне соответствующей информационной "вспышки" исследователь OSINTtechnical выложил в сеть спутниковые снимки, которые продемонстрировали состояние российской системы "Триумф" после удара - ее разнесло в хлам.

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