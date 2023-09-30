Украинские морские дроны уже сделали Черноморский флот РФ бесполезным.

Украина станет первым государством мира, имеющим собственный флот беспилотных морских дронов. Он уже заставил россиян прятать свои корабли. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Международном форуме оборонных индустрий.

Он отметил, что Украина благодарна партнерам за оказанную военную поддержку, но для победы над агрессором Украине все же нужна и собственная индустрия производства оружия. По словам Зеленского, украинские производители в условиях войны становятся мощнее. И это не только государственные оборонные компании, но и частные стартапы, которые только начали работать, но уже "очень неплохо" себя зарекомендовали.

"Мир видит, на что способны украинские ракеты, наши технологии, украинские дроны. Мы создаем первый в мире флот морских дронов, который лишает российские военные корабли смысла и заставляет их прятаться", – отметил президент.

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Атаки украинских морских дронов - последние новости

Как писал УНИАН, после недавних ракетных ударов по Севастополю Россия начала прятать свои корабли подальше. До этого российские корабли прятали от украинских морских дронов в гавани Севастополя, защищенной боновыми заграждениями.

По словам экспертов по оружию, в мире сейчас существуют 134 типа морских дронов, но большинство из них это разведывательные или тренировочные модели. Украинские же дроны являются уникальными. Их феномен заключается в том, что они первыми в мире показали эффективность применения во время реальных боевых действий на море, как компонента в полномасштабной войне.

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