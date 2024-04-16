Вражеский мост не удастся ликвидировать только с помощью ракет Storm Shadow, считает эксперт.

Идет полномасштабная война в Украине, и украинская сторона способна уничтожить Крымский мост комбинированным ударом - нужно бить британскими ракетами Storm Shadow и американской баллистикой ATACMS, а также использовать дроны.

Для уничтожения Крымского моста необходимо осуществить комбинированный удар, поделился мнением военный эксперт - полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Черник, с "24 Каналом". По его словам для ликвидации этого вражеского объекта не хватит только Storm Shadow, поскольку эти крылатые дозвуковые британские ракеты россияне могут легко уничтожить. По словам Черника, поэтому надо будет еще применить баллистические ракеты, в том числе ATACMS.

Кроме того, по мнению эксперта, нужно осуществить большую атаку дронами как с воздуха, так и моря, чтобы затруднять работу вражеским средствам радиоэлектронной борьбы и отвлечь средства противовоздушной обороны противника. "Должна быть (для ликвидации Крымского моста, - Ред.) также большая дроновая атака, как надводная/подводная, так и воздушная...", - полагает полковник.

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На Крымском мосту уже несколько раз раздавались взрывы, конструкция получала повреждения, и россияне были вынуждены проводить ремонтные работы. В начале апреля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что этот мост остается целью наших сил. По его словам, противники усиленно защищают объект.

Позже спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал, что после повреждений, которые получил Крымский мост, РФ уже не может его использовать для военной логистики.

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