К весне российские войска одержат еще одно поражение, однако к тому времени ухудшится ситуация и для самой России.

Руководство Кремля осознает поражение в войне и пытается торговаться за его цену.

Советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире с российским оппозиционером Марком Фейгиным заявил, что РФ надеется выйти на какие-то территориальные уступки.

"Сейчас фаза, когда Путин и Лавров торгуются за цену поражения. Они понимают, что проиграли, но хотят свести это... У них у самых горячих романтиков есть надежда на победу - удержание Донецка, Луганска, Крыма и, возможно, частично Запорожье. А у самых трезвых... Они уже торгуются за цену поражения. Снять санкции, личная неприкосновенность, хоть какие-то территориальные уступки, хоть что-нибудь", - объяснил Арестович.

По его словам, к весне российские войска одержат еще одно поражение, однако к тому времени ухудшится ситуация и для самой России.

Вот щас провалится эта попытка использовать восстановленные российские части. Они восстановятся к январю-февралю, иранское оружие, попытки просадить нам энергосистему, чтоб мы дружно сдались... Они к февралю-марту провалятся. За это время ситуация ухудшится очень сильно в экономическом смысле, политическая изоляция, нефтяные санкции. Тогда они уже будут торговаться за цену капитуляции", - добавил советник ОП.

По мнению Арестовича, это постепенно может привести к обсуждению безоговорочной капитуляции в Крыму.

"Подход украинских вооруженных сил к воротам Крыма означает снесенный Крымский мост, который невозможно эксплуатировать. Снабжение пойдет по кораблям. Но это означает, что до любого корабля или самолета, которые попытаются туда сунуться будут доставать украинские ракеты", - отметил эксперт.

Война в Украине: последние новости

Утром 27 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что наши воины на Донбассе отразили вражеские атаки возле пяти населенных пунктов. В Донецкой области захватчики атаковали наших защитников возле Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного и Марьинки, а в Луганской - в районе Стельмаховки.

Потери России в Украине по состоянию на 27 ноября пересекли психологическую отметку в 87 тысяч оккупантов.

Аналитики американского Института изучения войны прогнозируют, что в ближайшие недели возрастет темп боевых действий на фронте.

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