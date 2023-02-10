Громкий взрыв был слышен около 15:00.

Мощный взрыв, который слышали киевляне и жители Киевской области днем после отбоя воздушной тревоги, вызван работой пиротехников в Вышгородском районе Киевщины, сообщается на Facebook-странице Петровской громады.

"Сегодня, 10 февраля, около 15:00 будут работать пиротехники на территории Петровской громады. Возможно будет слышен громкий взрыв. Сохраняем спокойствие", - предупредила местная власть.

Взрывы в Киеве 10 февраля - враг атаковал дронами и ракетами

Как сообщал УНИАН, ночью и утром Россия атаковала территорию Украины беспилотниками типа "Shahed" и крылатыми ракетами.

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По информации главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, с 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля враг совершил 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 - 43, Калибр - 28), а также до 35 ракет комплекса С-300.

Украинские защитники уничтожили 61 крылатую ракету врага из 71 и 5 дронов-камикадзе из 7, которые применили оккупанты.

После этого в Украине была вновь объявлена воздушная тревога, которая длилась более полутора часов и завершилась около 14:45.

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