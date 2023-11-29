Президент заверил жителей оккупированных территорий, что Украина вернет свою землю и своих людей.

Во временно оккупированном Крыму на телеканалах показали обращение президента Украины Владимира Зеленского. Оно транслировалось на более чем 20 каналах оккупантов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах, спецоперацию провело Главное управление разведки. В видео Зеленский рассказал, в частности, об успехах Украины в Черноморском регионе.

"Хочу отдельно сказать всем нашим людям в Крыму, в Севастополе, во всех оккупированных районах юга и востока нашего государства – пока оккупированных районах: дорогие украинцы, все вы чувствуете, что российское присутствие на нашей земле не навсегда. Я знаю это. Украина вернет свою территорию, своих людей. Мы никого оккупантам не оставим", – подчеркнул глава государства.

В то же время так называемый советник гауляйтера оккупированного Крыма Олег Крючков заявил, что произошел взлом ряда местных интернет-провайдеров.

"Технические службы работают. В ближайшее время все проблемы будут устранены", – сказал он.

Новости Крыма

Во временно оккупированном Крыму настоящий "взрыв" шпиономании. Россияне ищут представителей украинского подполья и составляют списки неблагонадежных. Российские силовики оценивают протестный потенциал полуострова в 30 тысяч человек.

Кроме того, на днях Крым накрыл мощный шторм. Оккупанты говорили, что в музее-аквариуме в результате непогоды погибли сотни животных. От природной стихии потстрадал и незаконно построен Крымский мост. Однако повреждения на переправе не настолько критичны, чтобы ее перекрывать.

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