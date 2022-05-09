Премьер обещает улучшение ситуации на АЗС в ближайшее время.

У власти есть стратегия преодоления кризиса с дефицитом бензина, который связан с последствиями войны. В будущем цены на горючее могут измениться в сторону повышения на несколько гривен.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

"Сейчас мы завозим бензин и дизельное топливо, стратегия у нас есть. Но сейчас у нас осталась только западная граница, и логистика очень усложнилась. Фактически нет Кременчугского НПЗ, который брал на себя центральную и восточную Украину в логистическом обеспечении. Логистическое плечо теперь сформировалось на западной границе, куда нефтепродукты попадают из европейских портов, фактически обеспечивая всю территорию Украины", - пояснил он.

Шмыгаль отметил, что из-за уничтожения инфраструктуры изменилась и подорожала логистика поставок горючего. Это может привести к повышению цен для потребителей.

"Сейчас мы ведем переговоры, формула определения максимальной торговой наценки для трейдеров остается, мы очень внимательно смотрим, сколько стоит доставка. Несколько гривен может быть разница в цене, но дефицит будет перекрываться",- заверил он.

По словам главы правительства, ведется работа над устранением дефицита горючего - ведутся переговоры с оптовыми поставщиками и ввозится достаточное количество топлива в Украину.

"Думаю, что в ближайшее время, как и обещало Министерство экономики, ситуация исправится. Это не значит, что во время войны не может быть форс-мажоров. Могут быть, надо быть сознательными по этому поводу, спокойно к этому относиться, не паниковать", - резюмировал он.

Топливный кризис в Украине: что известно о ситуации

В конце апреля в Украине возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что дефицит нефтепродуктов будет продолжаться, пока идет война и действует жесткое ценовое регулирование.

По прогнозам экспертов, дефицит бензина может затянуться до конца лета, из-за чего закроется множество АЗС. 7 мая стало известно, что четверть украинских заправок повысила цены на топливо, литр бензина уже стоит около 55 гривень. Также сообщалось, что проблема поставок топлива в Украину со стороны ЕС связана с пробками в портах Восточной Европы, для решения этого МИД работает над открытием из них "зеленого коридора".