Президентам остается лишь принять соответствующее решение.

В Израиле подтвердили готовность провести в Иерусалиме встречу президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Также речь идет о возможности встречи делегаций обеих стран в Израиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Израиль подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Но опять же они (Путин и Зеленский - ред.) должны принять соответствующее решение", - сказал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

Посол добавил, что Израиль счел бы за "большую честь" проведение возможных переговоров президентов РФ и Украины на его территории.

"Делегации РФ и Украины могли бы проводить встречи в Иерусалиме, как это было в Стамбуле", - добавил Бен Цви.

Ранее Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме. Такое предложение он сделал премьер-министру Израиля Нафтали Беннету.

Напомним, что 12 апреля Давид Арахамия заявил, что украинская сторона придерживается Стамбульского коммюнике и не меняла свою позицию в переговорах с Россией.

А советник председателя ОПУ Михаил Подоляк сказал, что переговоры с РФ заморожены.

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