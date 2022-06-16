Враг перешел в оборону на южном направлении.

Российские оккупанты в течение суток 15 июня продолжали концентрироваться на оборонительных операциях в рамках подготовки к потенциальным контратакам ВСУ на юге Украины.

Об этом рассказала в американском Институте изучения войны (ISW).

Как сообщается, в оккупированной части Запорожской области россияне проводят дополнительную перегруппировку.

"Запорожское областное военное управление сообщило, что российские войска укрепляют позиции в Днепрорудном (запад Запорожской области) техникой из Крыма и перегруппировываются в районе Васильевки для поддержки операций на линии Васильевка-Орехово-Гуляйполе. Генштаб Украины заявил, что российские войска дополнительно развернули комплекс радиоэлектронной борьбы в Мелитополе, который, вероятно, будет способствовать их оборонительному присутствию в Запорожье и противостоять продолжающимся действиям партизан", - сказано в сводке.

Также оккупанты, вероятно, пытаются усилить свое присутствие в северо-западной части Черного моря, отмечают в ISW. В Николаевской области украинские силы сохраняют под своим контролем критически важный участок береговой линии Очакова и, возможно, могут перекрыть российские суда, которые намерены усилить контроль над доступом в черноморские порты.

Как сообщалось, украинская армия успешно контратакует оккупантов на Херсонщине. Силы обороны Украины открыли 80-километровый фронт к северу и северо-востоку от Херсона. Так, на Херсонщине украинские защитники осуществляют наступление по трем направлениям. На днях от российских оккупантов был освобожден поселок Таврическое.

14 июня было обнародовано видео, которое записал украинский защитник в 10 км от Херсона.