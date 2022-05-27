Оккупанты идентификацию тел не проводили.

В разгромленном российскими оккупантами Мариуполе обнаружен очередной могильник.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, оккупационные мчсники в настоящее время разбирают завалы по ул. Куинджи, на территории бывшего завода "Октябрь". Именно там были найдены около 70 тел погибших украинцев.

"Причина та же – людей завалило обломками здания после обстрела оккупантов. Тела погибших были упакованы в пластиковые мешки и вывезены для захоронения в братской могиле в селе Старый Крым. Идентификация не проводилась, но местные говорят, что особо идентифицировать нечего было с учетом состояния тел.

Как сообщал УНИАН, 20 мая, российские войска завершили процесс разбора завалов драмтеатра в Мариуполе. Техника убрана, зона открыта. Тела сотен погибших мирных жителей вывезли. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой в драматическом театре. Погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше", - прокомментировал тогда советник мэра Петр Андрющенко.

Вас также могут заинтересовать новости: