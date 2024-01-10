По предварительным данным, в результате вражеского удара есть 6 пострадавших.

Российские оккупанты нанесли удар по гражданскому объекту в Харькове, сообщает мэр города Харькова Игорь Терехов.

"Удар пришелся по гражданскому объекту. Высокая вероятность жертв среди людей, в нем находившихся. На парковке рядом с объектом горят авто, предварительно есть разрушение здания. Туда уже выехали все соответствующие службы", - написал он.

По меньшей мере шесть человек ранены в результате российских ударов вечером 10 января, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Впоследствии он рассказал, что количество раненых в Харькове возросло до девяти человек.

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Журналист Андрей Цаплиенко отметил, что удар пришелся по Киевскому району Харькова.

"Предварительно - ракетами С-300. Продолжается осмотр места прилета профильными службами. Поврежден гражданский объект", - добавил он.

В российских мониторинговых группах перед этим сообщали о "вылетах" в районе Белгорода.

Российские удары по Харькову - подробности

Российские оккупанты поздно вечером 9 января ударили ракетами по Харькову. Россияне атаковали детский оздоровительный лагерь на окраине города.

"Два прилета. Повреждены несколько зданий, но, к счастью, без пострадавших. Потому что лагерь пуст. Отмечаю, что это абсолютно гражданский объект. Поэтому наш враг в очередной раз подтвердил, что он - в чистом виде террорист", - сообщил мэр города Харькова Игорь Терехов.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что в результате ударов РФ повреждены территории и помещения детского центра. При этом о пострадавших информация не поступала.

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