Ужасная трагедия случилась в Харькове. Осиротели двойняшки, которым исполнился всего 1 день.

В Харькове 1 марта родились разнополые двойняшки - мальчик и девочка. На следующий день, 2 марта, родители новорожденных погибли под вражеским обстрелом.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

"Вчера в Харькове родилась двойня - мальчик и девочка. Сегодня эти младенцы остались сиротами, их родители погибли под обстрелами. 2022 год, Европа. Это происходит на глазах у всего мира", - написал он.

Но есть и хорошая новость. Для детей уже нашлись приемные родители.

"Уже нашлись люди, которые готовы стать приемной семьей для крошек. Потому что мы своих не бросаем. Мы знаем, что чужих детей не бывает. И всегда, слышишь мр*зь ф*шистская, всегда мы готовы помочь друг другу и отдать последнее за родную страну, за наших детей, женщин, стариков.

Но вам этого не понять! Уже никогда! Сегодня в Харькове вы умылись нашей кровью, но уже завтра вы точно будете гнить в мусорном мешке", - написал депутат.

Напомним, что Россия продолжает обстреливать и сбрасывать ракеты на культурные объекты и жилые районы Харькова. За 1 марта в городе пострадали 112 человек, 21 мирный житель умер, сотни людей остались без дома.

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