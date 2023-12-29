Он охватывает проведение нескольких гибридных подрывных кампаний.

Главное управление разведки Украины в день массированного ракетного удара РФ заявило, что раскрыло план Кремля касательно войны в 2024 году.

Там выяснили, приближенные к Кремлю аналитики подготовили предложения высшему военно-политическому руководству РФ для "более эффективного" продолжения боевых действий. Одной из ключевых проблем для террористического режима в Москве отмечен общественный консенсус и стабильность Украины, несмотря на якобы появление внутриполитических противоречий.

"Протестов (в Украине) нет. И не будет!", - печально констатируют в кремлевских "мозговых центрах".

В ГУР отметили, что разрушить единство внутри Украины предлагают путем проведения нескольких гибридных подрывных кампаний наряду с продолжением интенсивных боевых действий.

Среди ключевых целей указанных мероприятий: дискредитация процесса мобилизации, содействие масштабному оттоку населения из Украины, инспирация расколов по региональному принципу.

"Предлагаемые нарративы: "Юґо-восток воюєт за інтєрєси бандеровцев"; "Ґаліция без сєпаратістов уже давно вступіла би в ЄС"; "В Кієвє нє мобілізіруют - все ґуляют і вєсєлятся", - проинформировали в ГУР.

В то же время, как отметили в разведке, так называемые кремлевские "аналитики" считают, что внутри Украины не осталось политических сил, способных изменить вектор развития государства, а количество тех, кто когда-то являлся симпатиком "русского мира", катастрофически упало.

В ГУР озвучили фобии кремлевских вождей

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий озвучил две крупнейших фобии кремлевских вождей.

"Больше всего чего они боятся? Очень просто, двух вещей. Первое - это смена режима в Москве. И второе - это фрагментация или распад РФ. Соответственно, для того, чтобы это сохранить, Россия и проводит такую политику, которая есть на сегодня", - заявил Скибицкий.

Также он отметил, что задачами России в войне против Украины на 2024 год остаются выход на админграницы Донецкой и Луганской областей и сохранение контроля над всеми временно оккупированными украинскими территориями.

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