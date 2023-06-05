На этот вопрос должен ответить РДК.

Недавно западные СМИ публиковали информацию о том, что для операции "российского добровольческого корпуса" на территории РФ якобы использовалось в том числе и западное оружие.

В Главном управлении разведки МО Украины дали комментарий относительно этого потенциального инцидента. Спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов для "Суспільного" сообщил, что за использование того или иного оружия отвечает РДК и задавать такие вопросы надо именно ему.

"Насколько известно, то они уже давали комментарии по этому поводу. В частности, в отношении затрофеенного/перетрофеенного оружия техники или вооружения. Что касается других вопросов, то я думаю что Министерство обороны прокомментирует должным образом", - сказал Юсов.

Он добавил, что представители "российского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" действуют на территории РФ автономно.

Сообщение об использовании западного оружия в проведении операций добровольцами на территории РФ

3 июня издание The Washington Post опубликовало материал, в котором указывается, что РДК во время рейдов на территорию России мог использовать оружие производства Бельгии, Польши, США и Чехии. Отмечалось, что в договоренностях между Киевом и НАТО был пункт о недопущении применения помощи стран альянса непосредственно в России.

Впоследствии в Бельгия заявили, что страна обратится в Украину с просьбой выступить с объяснением по этому инциденту. Премьер Бельгии Александр де Кроо подтвердил, что страна хочет провести расследование потенциального применения своего оружия на территории России.

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