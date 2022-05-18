Также украинские защитники уничтожили 2 танка, 2 БМП и беспилотник.

За сутки в зоне оперативно-тактической группировки "Восток" украинские военные ликвидировали до 220 российских оккупантов.

Об этом сообщило командование ОТУ "Восток" в Facebook.

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, 18 мая наши воины отбили 7 атак российских фашистских сил", - сказано в сообщении.

Сообщается, что украинские защитники уничтожили: личного состава – до 220 человек, 2 танка, 2 БМП и беспилотник.

Как сообщал УНИАН, за сутки, 17 мая, в зоне оперативно-тактической группировки "Восток" украинские военные нанесли России новые потери. Защитники Украины ликвидировали до 110 оккупантов. В сообщении сказано, что были отбиты две атаки врага. Кроме этого украинские военные удачно "демилитаризовали" РФ от некоторой военной техники.

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