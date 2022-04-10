Бойцы уничтожили 26 оккупантов и сбили 2 вертолета.

Украинские бойцы группировки "Восток" за сутки уничтожили 26 российских оккупантов и сбили 2 вертолета.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в социальной сети Facebook.

"В течение суток, 10 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские силы продолжали осуществлять ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

В частности, огнем в ответ украинские защитники уничтожили: личного состава – 26 оккупантов, БМП/БТР – 1, АТ – 2, вертолетов - 2, и БПЛА – 1.

Ранее сообщалось, что бойцы 30 отдельной механизированной бригады им. Князя Константина Острожского показали, как уничтожили российские танки.

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