За сутки, 17 мая, в зоне оперативно-тактической группировки "Восток" украинские военные нанесли России новые потери. Защитники Украины "откобзонили" до 110 оккупантов.
Об этом сообщается на странице командования ОТГ "Восток" в Facebook.
В сообщении сказано, что были отбиты две атаки врага. Кроме этого украинские военные удачно "демилитаризовали" РФ от некоторой военной техники. Россияне несут все больше потерь.
За сутки, 17 мая, в ОТГ "Восток" уничтожили:
- шесть БМП,
- один БТР,
- три артиллерийские системы,
- один миномет,
- один ЗРК,
- четыре АТТ и два БПЛА.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Генштаб ВСУ сообщил о новых провалах оккупантов на Донбассе. Рашисты на Авдеевском направлении пытались взять под контроль отрезки дороги, однако не достигли успеха и были вынуждены отойти.
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