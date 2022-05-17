Также уничтожено почти 20 единиц техники.

За сутки, 17 мая, в зоне оперативно-тактической группировки "Восток" украинские военные нанесли России новые потери. Защитники Украины "откобзонили" до 110 оккупантов.

Об этом сообщается на странице командования ОТГ "Восток" в Facebook.

В сообщении сказано, что были отбиты две атаки врага. Кроме этого украинские военные удачно "демилитаризовали" РФ от некоторой военной техники. Россияне несут все больше потерь.

За сутки, 17 мая, в ОТГ "Восток" уничтожили:

шесть БМП,

один БТР,

три артиллерийские системы,

один миномет,

один ЗРК,

четыре АТТ и два БПЛА.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Генштаб ВСУ сообщил о новых провалах оккупантов на Донбассе. Рашисты на Авдеевском направлении пытались взять под контроль отрезки дороги, однако не достигли успеха и были вынуждены отойти.

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