Он даже не исключает, что белорусские военнослужащие могут перейти на сторону Украины.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович отмечает, что белорусские военнослужащие не хотят участвовать в войне против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Белорусские военные не хотят участвовать в боях против Украины... Белорусское руководство постоянно измеряет свое морально-психологическое состояние, готовность участвовать. По их же собственным данным, более 60% военнослужащих относятся к возможной операции против Украины крайне негативно", - сказал Арестович.

По его мнению, если их даже заставят участвовать в войне против Украины, то они не будут "демонстрировать здесь образцы воинской доблести".

"Либо они останутся нейтральными, либо очень плохо будут воевать, либо вообще перейдут на нашу сторону", - отметил советник руководителя ОП.

Как сообщал УНИАН, утром 20 марта в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили о высокой угрозе наступления из Беларуси на Волынском направлении.

Позже в тот день в Минобороны заявили, что зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил РБ до прямого вторжения на территорию Украины. При этом в МОУ заверили, что Силы обороны нашего государства готовы к отпору.

Позже журналист телеканала "Белсат" Сергей Пелеса заверил, что большинство белорусов против участия Вооруженных сил страны в русско-украинской войне.

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