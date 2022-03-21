Журналист телеканала "Белсат" Сергей Пелеса также считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко тоже против участия его страны в войне.

Большинство белорусов против участия Вооруженных сил страны в российско-украинской войне.

Об этом журналист телеканала "Белсат" Сергей Пелеса сказал в эфире информационного марафона.

"В конце января - начале февраля этого года были проведены независимые исследования лондонского Chatham House, белорусским центром, при этом центре, и так сложилось, что они были опубликованы 24 февраля. Именно в день начала необъявленной войны. В связи с этими исследованиями, которым можно доверять, 56% белорусов заявили, что Беларусь должна занять в этой войне нейтральную позицию. И только 13% белорусов поддержали бы участие белорусских сил в войне Путина", - отметил Пелеса.

В то же время он выразил мнение, что сейчас, когда преимущество в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, белорусов, которые поддерживают участие страны в войне, стало еще меньше.

"Это было за несколько дней до войны. Теперь, когда стало ясно, что Украина очень сильно дала по зубам Путину, я думаю, что желающих участвовать в этой авантюре меньше. Я даже думаю, что Лукашенко против участия в этой войне. Тем более, что теперь он видит, как для Путина это все получилось. Я думаю, что для него это был сюрприз", - добавил Пелеса.

Как сообщал УНИАН, утром 20 марта в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили о высокую угрозу наступления из Республики Беларусь на Волынском направлении.

Позже в тот день в Минобороны заявили, что зафиксировано признаки подготовки Вооруженных сил РБ к прямому вторжению на территорию Украины. При этом в МОУ заверили, что Силы обороны нашего государства готовы к отпору.

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