Противник продолжает использовать украинскую гражданскую инфраструктуру в собственных целях.

В Голубовке Луганской области российские оккупанты используют школу как медицинский пункт для оказания помощи своим военнослужащим.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00. Отмечается, что враг продолжает использовать гражданскую инфраструктуру временно захваченных им украинских населенных пунктов в собственных целях.

"В частности, в Голубовке, что на Луганщине, российские оккупанты используют одну из школ как медицинский пункт для оказания медпомощи своим военнослужащим", - рассказали в Генштабе.

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Ситуация на оккупированной территории

Как сообщал УНИАН, 23 апреля в Генштабе сообщили, что в населенном пункте мостики Луганской области российские захватчики обустроили в школе военный госпиталь, где находится большое количество раненых оккупантов.

В Минобороны Украины заявили, что на оккупированных территориях Украины местным жителям трудно получить медицинскую помощь из-за использования больниц только для раненых российских военных.

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