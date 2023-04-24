В Голубовке Луганской области российские оккупанты используют школу как медицинский пункт для оказания помощи своим военнослужащим.
Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00. Отмечается, что враг продолжает использовать гражданскую инфраструктуру временно захваченных им украинских населенных пунктов в собственных целях.
"В частности, в Голубовке, что на Луганщине, российские оккупанты используют одну из школ как медицинский пункт для оказания медпомощи своим военнослужащим", - рассказали в Генштабе.
Ситуация на оккупированной территории
Как сообщал УНИАН, 23 апреля в Генштабе сообщили, что в населенном пункте мостики Луганской области российские захватчики обустроили в школе военный госпиталь, где находится большое количество раненых оккупантов.
В Минобороны Украины заявили, что на оккупированных территориях Украины местным жителям трудно получить медицинскую помощь из-за использования больниц только для раненых российских военных.