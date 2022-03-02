Враг пытается продолжить наступление в направлении на Киев для блокирования столицы с северного и северо-западного направлений.

Враг пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов по направлению на Киев с целью блокирования столицы с Северного и северо-западного направлений.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На Подольском направлении противник силами тринадцати БТГр из состава Восточного ВО ВС РФ пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении на Киев с целью блокировки столице с северного и северо-западного направлений", - говорится в сообщении.

В Житомирской области находится до трех батальонно-тактических групп из состава 5 общевойсковой армии.

"На Северском направлении до семнадцати БТГр оккупационных войск, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокировки Киева с северо-востока. Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Свитыльня, Победа, Остролучье войска противника потеряли наступательный потенциал", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, отмечается, что вражеские войска силами до двух БТГр делают неудачные попытки удерживать в окружении города Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Слобожанском направлении до 16 БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до четырех БТГр - на Изюм. Захватчик понес потери и был остановлен в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.

"На Донецком направлении, не имея успеха, агрессор сосредоточил усилия на блокировании города Мариуполь", - говорится в сообщении.

На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снигиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева.

До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное Поле, Новопетровка.

"В Черноморской операционной зоне враг осуществляет развертывания корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции", - отметили в Генштабе.

В то же время, добавили в Генштабе, не получая успехов в продвижении своих сил, противник коварно продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры с целью запугивания гражданского населения, которое мужественно бок о бок с Вооруженными силами Украины сопротивляется.

"Моральный дух противника и его воля к победе стремительно снижаются благодаря устойчивой обороне наших войск. Оккупанты имеют потери на всех направлениях", - говорится в сообщении.