Акцентируется, что указанніе комплексы явно стоили риска.

Вероятно, новейшие российские радиолокационные комплексы "Валдай" возле Москвы уничтожил украинский агент, который подкрался к системам и заложил под них взрывчатку. Такое предположение сделали в журнале Forbes, указав на наличие видео соответствующего взрыва.

"Если так, то это была рискованная операция в густонаселенном регионе почти в 500 километрах от линии фронта в Украине. Но это не было бы беспрецедентным. Украинские агенты неоднократно проникали на территорию России, чтобы поражать военные самолеты, военные корабли и другие весьма ценные цели", - отмечается в статье.

Акцентируется, что комплексы "Валдай" явно стоили такого риска:

"Совершенно новая система, по-видимому, довольно редкая в российской службе, объединяла пассивные радиодетекторы, инфракрасные датчики, радары и средства для обнаружения и глушения труднообнаружимых небольших беспилотников".

В журнале напомнили, что разрабатывать "Валдай" начал Лианозовский электромеханический завод в Москве начал в 2016 году. Первый экземпляр поступил на вооружение всего четыре года назад.

"Почему украинцы выбрали "Валдай" в Долгопрудном, очевидно. Украинские силы расширяют свою кампанию глубоких ударов по российским авиабазам, заводам и нефтяным объектам. Рейды на российскую нефтяную промышленность в прошлом месяце, возможно, привели к подавлению до 10% производства нефтепродуктов в стране. Украина запускает крылатые ракеты по некоторым из самых сложных целей, но большинство глубоких ударов наносятся постоянно расширяющимся портфелем украинских беспилотников большой дальности, самые тяжелые из которых могут преодолевать более 1500 километров с точным наведением и взрывчаткой", - добавили в Forbes.

Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что в ночь на 7 февраля на территории воинской части 52116 в городе Долгопрудный под Москвой произошел сильный взрыв: взрывчатка уничтожила два российских радиолокационных комплекса "Валдай", предназначенных для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам.

"Воинская часть, на которой взорвались "Валдаи", отвечает за безопасность воздушного пространства над Москвой", - акцентировали в ГУР.

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