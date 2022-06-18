Немецкий генерал сказал, что трудно сказать, какое точно соотношение сил"в воздухе, и предположил, что "1 к 10" не в пользу Украины.

На четвертом месяце полномасштабного военного вторжения на территорию Украины Россия имеет существенный количественный перевес в летательной технике.

Об этом, как сообщает пресс-служба бундесвера, заявил генеральный инспектор ВВС Германии, генерал-лейтенант Инго Герхарц.

Герхарц заявил, что "восхищен мужеством и отвагой украинцев". При этом он добавил, что "нужно быть реалистами: их возможности, по сравнению с Россией, крайне ограничены".

Немецкий генерал сказал, что "трудно сказать, какое точно соотношение сил" в воздухе, и предположил, что "1 к 10" не в пользу Украины.

"Это бой Давида против Голиафа. Тем поразительнее, насколько смелые Воздушные силы Украины", – подчеркнул Герхарц.

В то же время, Генинспектор ВВС ФРГ отметил, что поддержал решение руководства страны не устраивать безполетную зону над Украиной, так как это, по его мнению, позволило избежать прямой военной конфронтации НАТО с Россией.

Война в Украине и позиция НАТО:

Саммит глав государств и правительств 30 стран-членов НАТО состоится в Испании 29-30 июня.

Столтенберг подтвердил, что в Альянсе ожидают участия президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Мадриде.

Украина оказалась в ситуации, когда переходить на вооружение стран НАТО необходимо за минимально возможный срок. В Офисе президента уже озвучили потребность в артиллерии, танках, бронемашинах и другом вооружении.

13 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что Украина может перевести свое вооружение на стандарты НАТО за месяц.

15 июня стало известно о том, что НАТО готовит план перехода ВСУ на западное вооружение.

18 июня генеральный инспектор ВВС Германии, генерал-лейтенант Инго Герхарц заявил о том, что НАТО нужно готовиться применить ядерное оружие.

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