Более 390 детей получили ранения.

Российские военные с начала широкомасштабного вторжения в Украину убили 217 украинских детей.

Об этом в своем Telegram сообщает Офис генерального прокурора.

"Более 608 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным, 217 детей погибли и 391 ребенок был ранен. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Больше всего жертв среди детей в Донецкой области - 127, Киевской - 114, Харьковской - 93, Черниговской - 66, Херсонской - 44, Николаевской - 43, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, в Киеве - 16, Житомирской - 15.

В частности, 25 апреля в результате обстрела российскими оккупантами жилых домов в Лимане Донецкой области от полученных ранений погибли двое детей 9 и 13 лет.

Кроме того, в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ было повреждено 1 тыс. 508 учебных заведений. При этом 102 из них разрушены полностью.

Напомним, российские захватчики цинично расстреливают школьников и пожилых людей на юге Украины, называя это "проявлением мужества".

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