Это уже третья школа, уничтоженная россиянами в Авдеевке, а на Донетчине разрушили около двух сотен школ.

Сегодня ночью российские оккупанты обстреляли школу в Авдеевке из "Града" с магниевым зарядом.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Сегодня ночью оккупанты обстреляли ее снарядами РСЗО "Град" с магниевым зарядом. Это уже третья школа, уничтоженная россиянами в Авдеевке", - отметил он.

Кириленко отметил, что всего же на Донетчине оккупанты разрушили около двух сотен школ.

"И чтобы не рассказывала их адская рашистская пропаганда об "освобождении" и "денацификации", правда заключается в том, что русские орки пришли на нашу землю уничтожать и убивать. Прежде всего-гражданских".- подчеркнул глава Донецкой ОВА.

Как сообщал УНИАН, войска РФ применяли против Украины более 210 видов вооружения, запрещенного международными договорами. В основном это были кассетные боеприпасы, включая их суббоеприпасы, которые могут представлять серьезную опасность для мирных жителей на протяжении десятилетий после окончания войны.

Кроме того, Российская Федерация нарушает все обычаи и традиции войны, испытывая в Украине новые образцы оружия.

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