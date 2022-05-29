28 мая вооруженные силы РФ обстреляли село Возрождение и село Тоненькое, ранения и контузии получили трое местных жителей. А сегодня ранения получили еще четыре человека.

В Донецкой области в результате обстрелов российскими оккупантами 28 мая получили ранения и контузии трое гражданских. А сегодня - убиты трое гражданских и ранены еще четверо.

Об этом сообщают Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры и начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Как отметили в Донецкой облпрокуратуре, по данным следствия, 28 мая 2022 года вооруженные силы РФ обстреляли село Возрождение Бахмутского района и село Тоненькое Покровского района. Ранения и контузии получили трое местных жителей.

В тот же день оккупанты из артиллерии обстреляли село Первомайское Покровского района и повредили частные дома.

Со стороны временно оккупированного города Горловка Донецкой области снова летели вражеские снаряды в город Торецк и его окрестности. Подверглись разрушениям дома горожан, а также дорожное полотно.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры и окружных прокуратур осуществляется досудебное расследование в 5 уголовных процессах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса).

Кроме этого, по сообщению начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в Донецкой области сегодня в результате обстрелов оккупантов убиты три гражданских и ранены еще четыре.

"За 29 мая россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: 2 - в Авдеевке и 1 в Соледаре. Еще четыре человека в области получили ранения", - отметил он.

По словам Кириленко, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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