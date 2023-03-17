Все три человека погибли в результате российских обстрелов.

На деоккупированной территории Николаевской области эксгумировали тела еще трех местных жителей, погибших во время оккупации ряда населенных пунктов российскими войсками.

Как сообщил начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет в Telegram, в Снигиревке эксгумировали тело 61-летней женщины, которая работала во дворе собственного дома, когда начался обстрел оккупантов. Она получила многочисленные травмы, от которых погибла.

В селе Павловка Снигиревской общины во время вражеского обситрила погиб 63-летний мужчина. Он пытался спрятаться в подвале соседнего дома, однако не успел добраться до укрытия. Кроме того, в селе Белозерка Николаевского района обнаружили тело 50-летнего мужчины, который также погиб из-за вражеских обстрелов.

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"Рискуя собственными жизнями из-за постоянных обстрелов, местные жители похоронили погибших в самодельных гробах на местных кладбищах. Следователи эксгумировали и осмотрели тела, которые направили для проведения судебно-медицинской экспертизы. Каждое преступление оккупантов мы продолжаем тщательно фиксировать и документировать. Ни одно из них не останется безнаказанным", – подчеркнул Шайхет.

Ситуация в Николаевской области

Николаевская область постоянно подвергается мощным обстрелам со стороны российских оккупационных войск. 13 марта враг ударил по одному из населенных пунктов Куцурубской общины. В результате атаки разрушены дома, погибли люди.

В ночь на 12 марта под вражеским огнем оказался Очаков. Россияне били по городу со стороны Кинбурнской косы.

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