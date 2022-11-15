У 45-летнего мужчины на спине обнаружили две колото-резаные раны.

На Харьковщине эксгумировали тела еще четырех гражданских, одного из которых запытали оккупанты.

14 ноября в пгт. Купянск-Узловой правоохранители эксгумировали тело 45-летнего мужчины, сообщает в Тelegram Офис генерального прокурора.

"По предварительной версии следствия, его замучили российские солдаты во время оккупации. На спине погибшего обнаружены две колото-резаные раны", - сказано в сообщении.

Видео дня

Также в этом населенном пункте эксгумирован труп 37-летнего мужчины, погибшего в результате обстрела российских военных.

Отмечается, что в г. Купянск прокуроры также установили двух жертв вражеских ракетных ударов, их тела были эксгумированы.

Сейчас четыре трупа направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Эксгумация тел в Харьковской области

Как сообщал УНИАН, 17 октября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что на деоккупированной территории Харьковщины уже фактически эксгумировали более 600 тел погибших, но их не сразу удается идентифицировать.

26 октября в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, что на только что освобожденных от российских оккупантов территориях Украины эксгумировали уже около тысячи тел погибших.

Ранее правоохранители сообщали, что обнаружили на Харьковщине тела трех мирных жителей, одно из которых без головы.

Вас также могут заинтересовать новости: