В микрорайоне Азотный очевидцы наблюдают за детонацией боеприпасов.

Вечером субботы, 29 июля, в Донецке раздалась серия взрывов. В одном из районов города детонируют боеприпасы оккупантов.

Как сообщают местные паблики, взрывы прогремели в нескольких районах города. В частности, их четко слышали в Киевском и Куйбышевском районах.

Как сообщает паблик "Типичный Донецк", после серии взрывов в микрорайоне азотный раздаются звуки детонации боеприпасов. В сети пишут, что есть попадание в склад боеприпасов российских захватчиков.

"Прилеты" в Донецке

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 28 июля, в оккупированном Донецке прогремели взрывы. Местные Telegram-каналы писали, что повреждено здание так называемого министерства внутренних дел "ДНР". Российские пропагандисты пишут, что пострадало здание "городского управления Госавтоинспекции".

В октябре взрыв прогремел в здании местной администрации. Российские захватчики заявили, что удар пришелся по зданию в Ворошиловском районе, где собирались гауляйтеры "ДНР".

Прошлым летом сообщалось об ударе по нефтебазе в Буденновском районе оккупированного Донецка.

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