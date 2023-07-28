В сети публикуют снимки поврежденного здания.

В пятницу, 28 июля, в оккупированном Донецке прозвучали взрывы.

Местные Telegram-каналы публикуют снимки, как утверждается, поврежденного здания так называемого министерства внутренних дел "ДНР". Российские пропагандисты пишут, что пострадало здание "городского управления Госавтоинспекции".

На фото можно увидеть, что в здании выбиты окна и разрушена часть отделки. Также появились фотографии дыма в небе над городом.

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Взрывы в Донецке: что известно

Напомним, в декабре в оккупированном городе получил ранения экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. В тот день он праздновал свой день рождения в ресторане "Шеш-Беш" на южной окраине Донецка. Сообщалось, что он получил осколочное ранение и контузию.

В октябре взрыв прозвучал в здании местной администрации. Российские захватчики заявили, что удар пришелся по зданию в Ворошиловском районе, где собирались гауляйтеры "ДНР".

Прошлым летом сообщалось об ударе по нефтебазе в Буденновском районе оккупированного Донецка.

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