По словам дончан, войска движутся к линии фронта.

В оккупированный Донецк после решения Путина о признании "ЛДНР" зашла огромная колонна танков и бронетехники, она движется к линии фронта.

Об этом "Радио Свобода" сообщили жители оккупированного города.

Очевидцы рассказали, что это произошло около 22 часов 21 февраля. Колонна прошла по центру города и двигалась в течение часа. Дончане говорят, что не видели такого количества техники за последние восемь лет:

"На сотой единице сбились со счета. Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно в сторону Ясиноватой. Съезжали на трассу из центра Донецка";

"Танки, очень много. И БТРы. И людей везли. Час техника ехала".

В местных Телеграм-каналах уже появились соответствующие видео.

Признание "ЛНР" и "ДНР" Россией

Напомним, что вечером 21 февраля президент России Владимир Путин принял решение о признание террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" и подписал "договоры" с главарями псевдореспублик. Этими документами Путин одобрил немедленное введение российской армии на оккупированный Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил это решение с президентом США Джо Байденом и британским премьером Борисом Джонсоном.

В мире уже назвали признание независимости "ЛДНР" нарушением международного права и территориальной целостности Украины, осудив решение Путина.