Эксперт указал, что на складах заводов могут до сих пор храниться взрывчатые вещества.

Донецк на грани катастрофы из-за обстрелов. В случае попадания снарядов в склады со взрывчатыми материалами город может взлететь на воздух.

Об этом рассказал заведующий отделом факторов производственной и окружающей среды Центра общественного здоровья Минздрава Анатолий Оперчук в комментарии РБК-Украина.

По его словам, Донецкий казенный завод подвергался артиллерийским обстрелам, что привело к детонации взрывчатых материалов на его складах, если же произойдет авария, то город взлетит на воздух. При этом он уточнил, что в резервуарах завода много разных химикатов.

Кроме того, Оперчук напомнил, что в Горловке есть еще один опасный объект – завод "Стирол", который прекратил свою работу после начала войны.

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"Если произойдет авария и выброс аммиака, то будут большие проблемы. Смертность может достигать 50-60%. Это непосредственно в месте аварии", - указал эксперт.

Также он подчеркнул, что от завода к ближайшему жилому дому буквально 500 метров.

Как ранее сообщал УНИАН, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук обвинил Российскую Федерацию в нарушении договора о нераспространении ядерного оружия из-за недопуска представителей МАГАТЭ на оккупированный Донбасс.

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Автор: Анастасия Горбачева