Они продолжают нести угрозу ракетного удара почти по всей территории Украины.

В Черноморской операционной зоне находится около 20 вражеских кораблей и подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"В Черноморской операционной зоне неприятельское корабельное группировки составляет около 20 единиц", - отметил он.

По словам Назарова, среди них есть подводные лодки, снаряженные крылатыми ракетами типа "Калибр".

"Блокируя судоходство, проводя... воздушную разведку, они продолжают нести угрозу ракетного удара почти по всей территории Украины", - подчеркнул он.

Напомним, Зеленский подчеркивает на опасности для судов в Черноморском регионе из-за российских мин.

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