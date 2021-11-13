Украинские военно-морские силы провели тренировку с кораблями ВМС США, Турции и Румынии.
Об этом в Facebook сообщает Служба по связям с общественностью Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
В акватории Черного моря корабли украинских ВМС приняли участие в тренировках типа PASSEX с кораблями ВМС США, Турции и Румынии. Среди прочих был задействован флагман 6-го флота США корабль управления Mount Whitney. Также была привлечена авиация американских ВМС – патрульный самолет P-8 Poseidon и вертолет.
Всего в тренировке приняли участие 7 кораблей, два из которых от украинских ВМС – патрульный катер "Славянск" и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко".
Целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышением уровня совместимости с флотами Альянса. Кроме того, подобные мероприятия позволяют поддерживать безопасность в Черном море, совершенствовать обучение экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций.
Во время выполнения тренировки в определенном районе были отработаны элементы тактического маневрирования, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и т.д.
Как писал УНИАН, российский президент Владимир Путин возмутился проведением военных учений в Черном море и мягкой реакцией Европы на применение Украиной дронов Bayraktar с целью защиты позиций на Донбассе.
Оккупация Крыма Россией
Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".
После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.
В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.
Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.