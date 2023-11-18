Вероятно, судно наткнулось на плавающую морскую мину.

В Черном море на мине подорвалось торговое судно, перевозившее зерно. Оно получило легкие повреждения у побережья Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на морских специалистов и источники в украинском правительстве. По предварительным данным, балкер Georgia S Под флагом Либерии, загруженный пшеницей, следовал из порта Южный, но получило повреждения в открытом море в четверг, 16 ноября.

По информации источника в украинском правительстве, вероятно, судно наткнулось на плавающую морскую мину. По данным компании MarineTraffic, которая занимается отслеживанием судов и морской аналитикой, в пятницу судно продолжило движение к румынскому порту Констанца.

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Мины в Черном море

С начала полномасштабного вторжения в Украину, Россия загрязнила минами и акваторию Черного моря. Их часто выносит на побережье, в частности в Одесской и Николаевской областях, также такие взрывные устройства очень опасны для гражданского судоходства.

В частности, 6 октября сообщалось, что в Черном море подорвалось торговое судно Кафкаметлер (флаг Турции). Судно получило повреждения в 11 морских милях к северу от города Сулина в Румынии. Еще один инцидент произошел недавно, 15 октября, у берегов Румынии - на мине подорвался нефтяной танкер Ali Najafov (флаг Либерии).

Турция, Болгария и Румыния решили создать инициативу по борьбе с морскими минами в Черном море.

После выхода РФ из "зернового соглашения" армия страны-агрессора начала наносить удары по портам Одесской области и местам хранения зерна. ВМС ВСУ предложили альтернативный путь для гражданских судов, транспортирующих продовольствие.

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