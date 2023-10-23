По словам Андрющенко, целью является именно доставка в Мариуполь определенных грузов.

В Мариупольский порт после проведения оккупантами работ по дноуглублению зашел первый российский морской балкер. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и рассказал, какие последствия это будет иметь.

"Вот для чего нужно было дноуглубление. Теперь это произошло - первое судно морского класса (не река-море) вчера пришвартовалось у причала судоремонтного завода", - сообщил Андрющенко.

Он отметил, что судно класса балкеров имеет собственные краны и его полная нагрузка составляет гораздо больше, чем 5 тыс. тонн, как в судах класса РМ-3.

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Андрющенко добавил, что пока неизвестно, что привез балкер, однако учитывая то, что в Мариуполе нечего загружать на такой вес, именно доставка в Мариуполь и выгрузка является целью. "Что именно - не трудно догадаться. Точно не домики для мариупольцев", - отмечает он.

"Военно-логистическая карта начинает меняться. С другой стороны, это безусловно приближает хлопковый сезон в Приморском районе Мариуполя", - подчеркнул Андрющенко.

Ситуация в оккупированном Мариуполе

Ранее представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отмечал, что оккупанты углубляют порт в Мариуполе. Тогда он заявлял, что скорее всего, углубление порта Мариуполя связано с "потребностью и в дальнейшем вывозить награбленное с украинских территорий", поскольку, по его словам, нет смысла углублять дно порта Мариуполя для военных целей.

Недавно Андрющенко сообщал, что оккупанты впервые за полгода перебросили в Мариуполь новые резервы в количестве до 5 тысяч солдат.

Также сообщалось, что Россия прокладывает новую автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь, а также строит прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем и Донецком, чтобы снизить зависимость от железнодорожного сообщения Крымским мостом.

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