Российских танкистов Куликова и Щеткина взяли в плен украинские военные еще 26 февраля на окраине Чернигова.

10 лет лишения свободы и взыскания процессуальных расходов в сумме 26 тыс. гривен - такой приговор сегодня, 8 августа, вынес Деснянский районный суд российскому танкисту Михаилу Куликову, который в феврале выстрелил в многоэтажку на окраине Чернигова.

Об этом сообщает Суспільне.

Российских танкистов Куликова и Леонида Щеткина взяли в плен украинские военные еще 26 февраля на окраине Чернигова. В подозрении говорится о том, что перед этим Щеткин ехал на танке по улице Кольцевой в Чернигове в направлении Александровки. Он отдал приказ Куликову развернуть башню танка и выстрелить по жилому многоэтажному дому.

Этот приказ Куликов выполнил. Выстрелом из танка он попал в квартиру на десятом этаже. Снаряд уничтожил витражное окно в комнате, окно в кухне, балкон, повредил перекрытия пола, потолка балкона и кухни, межкомнатную перегородку, а также газовый котел и радиаторы отопления.

Ранее суд изменил приговор военнослужащему рашистов Вадиму Шишимарину, убившему мирного жителя Сумской области.

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