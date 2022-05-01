Национальный военно-исторический музей Украины находится на улице Михаила Грушевского, 30/1, Киев.

Трофеи, которые украинские воины отобрали у российских захватчиков или просто ликвидировали, пополнят фонды Национального военно-исторического музея. Новый экспонат (хвост штурмовика Су-25СМ) разместили перед зданием музея.

Об этом рассказали в Национальном военно-историческом музее Украины. Отныне они имеют среди экспонатов хвост российского штурмовика Су-25СМ.

"Недавно вблизи музея появился новый экспонат, который показал не только полномасштабное российское вторжение в Украину, но и героическое сопротивление агрессорам", – говорится в заявлении руководителей учреждения.

Российский штурмовик Су-25СМ делал вылеты с белорусских аэродромов и предположительно был причастен к бомбардировке Ирпеня. Вблизи Макаровского района (село Вышеград) Вооруженные силы Украины ликвидировали эту вражескую воздушную цель.

Национальный военно-исторический музей Украины находится на улице Михаила Грушевского, 30/1, Киев. Это недалеко от Центрального Дома офицеров ВСУ.

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