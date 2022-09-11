Ситуация на Киевщине была спокойной, но в Броварах сработала сирена.

Телеграм-каналы сообщают, что в Броварах Киевской области слышна сирена, на карте воздушной тревоги нет, программа ее тоже не дает.

На тот момент, когда в пригороде Киева звучала сирена, предупреждение о воздушной тревоге дали на юге и востоке страны.

Официальной тревоги не давали на Киевщине. Сигналы о воздушной опасности в ряде областей связаны с вероятным запуском ракет из акватории Азовского моря. Ситуация на Киевщине спокойная, отмечает Телеграм-канал "Реальный Киев".

Видео дня

"Сирена в Броварах сработала из-за технического сбоя в центре управления, который находится в Киеве", - сообщает "Реальный Киев".

Ранее в Борисполе Киевской области утром 7 сентября местные жители слышали взрыв, после чего начался пожар. Это все совпало с объявлением воздушной тревоги по Киеву и региону.

Вас также могут заинтересовать новости: