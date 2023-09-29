Жителям Бердянска посоветовали выключить из сети электроприборы.

Во временно оккупированном городе Бердянск Запорожской области в пятницу, 29 сентября, раздался громкий взрыв.

После инцидента в некоторых районах возникли перебои с электроснабжением, сообщил Иван Федоров - мэр пока еще подконтрольного врагу Мелитополя. "Оккупанты "глубокого тыла" продолжают нарушать технику безопасности. Жители Бердянска сообщают о громком взрыве...", - отметил чиновник и добавил, что детали уточняются.

По сведениям канала в Telegram "БердянсЬк Сьогодні", звуки взрыва слышали в Нагорной части населенного пункта, а также в микрорайоне Колония. "После взрыва нестабильно работает электроснабжение. Скачет напряжение. Лучше выключить электроприборы из сети", - поделились на канале.

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Россияне захватили город в начале марта прошлого года. Бердянск захвачен, но непокорен.

В городе уже не раз раздавались мощные взрывы. В частности, 2 сентября сообщалось, что в Бердянске раздался взрыв, который слышали в каждом уголке этого населенного пункта. Противники утверждали, что якобы "сработала" их противовоздушная оборона.

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