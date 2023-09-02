Взрыв слышали в каждом уголке города.

В оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области раздался мощный взрыв.

Об этом сообщила начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина в Telegram.

"Бердянцы сообщают об очень мощном взрыве, который слышали в каждом уголке города. Информация уточняется. Ожидаем хорошие новости от Генерального штаба ВСУ", - говорится в сообщении.

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На страницах социальных сетей российских оккупантов сообщалось, что сработала ПВО.

Независимый медиа ресурс "Бердянск Сегодня", созданный для освещения жизни города обнародовал фото взрыва в небе.

"А тем временем мониторинговые паблики сообщают о громких звуках прилетов, а затем и детонации во временно оккупированном Токмаке", - говорится в сообщении издания.

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Напомним, что в Мелитополе российские захватчики запаниковали после успешной атаки Службы безопасности Украины на "избирательный участок" во временно оккупированной Запорожской области. Они усилили охрану "избирательного штаба" и ограничили движение рядом с ним.

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