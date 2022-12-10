В Тегеране рассматривают вопрос продажи Москве сотен баллистических ракет.

Поддержка армии оккупантов со стороны Ирана в ближайшие месяцы увеличится. Тегеран рассматривает продажу сотен баллистических ракет Москве для обстрелов Украины. В США планируют создать контактную группу, чтобы обсудить угрозы российско-иранского сотрудничества.

Как сообщило издание "Голос Америки", об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби. Он заявил: "Мы ожидаем, что иранская поддержка российской армии будет только расти в ближайшие месяцы. Мы даже считаем, что Иран рассматривает вопрос продажи сотен баллистических ракет из Ирана в Россию. Мы также видели сообщения о том, что Москва и Тегеран рассматривают возможность создания линии совместного производства смертоносных дронов в России. Мы призываем Иран изменить курс, и не прибегать к этим действиям".

По словам Кирби, Москва со своей стороны предоставляет Тегерану "беспрецедентный уровень военной и технической поддержки". РФ намерена поставлять Ирану передовую военную технику. В список могут входить системы ПВО и вертолеты. Есть также сообщения, что весной иранские пилоты обучались на Су-35 в РФ. Поставки этих истребителей в Тегеран ожидаются в течение следующего года, и они значительно усилят авиацию Ирана по сравнению с региональными соседями.

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В Белом доме считают, что сотрудничество между двумя странами несет опасность "не только для Украины, но и для соседей Ирана". Штаты поделились собранной информацией с союзниками на Ближнем Востоке и собираются задействовать все доступные инструменты, которые смогут помешать российско-иранскому сотрудничеству.

США также хотят собрать контактную группу для обсуждения взаимной военной помощи Москвы и Тегерана: "Мы будем продолжать работать с нашими союзниками и партнерами, а также с ООН, чтобы привлечь их к ответственности. Мы работаем с другими странами, чтобы гарантировать, что их юрисдикция не будет эксплуатирована Россией или Ираном, и чтобы предотвратить оборонные транзакции для поддержки этой деятельности".

Напоследок Кирби упомянул о помощи Украине. США продолжают сотрудничать с союзниками и партнерами с целью обеспечить нашу страну всеми необходимыми средствами обороны, включая системы ПВО и оборудование для защиты электросетей.

Помощь России от Ирана: последняя информация

Ранее другой представитель Белого дома подтвердил, что Россия поставляет Ирану новейшее оружие в обмен на беспилотники. А в будущем может предоставить истребители.

По мнению специалистов британской разведки, РФ получила новую партию иранских дронов-камикадзе. Последние БПЛА, которые применяли для атак по Украине, были из восполненных запасов.

Издание DPA со ссылкой на дипломатов в ООН сообщило, что Иран собирается значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию.

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