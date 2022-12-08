Россия договаривается с Ираном о поставке баллистических ракет.

Возможности эффективно сбивать баллистические ракеты, такие как иранские Fateh-110 и Zolfaghar, у Вооруженных сил Украины пока нет. Изменить ситуацию могли бы американские зенитные ракетные комплексы Patriot и франко-итальянские комплексы SAMP/T.

Как отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, эти ЗРК действительно эффективны против баллистических ракет, пишут "Факты".

Вместе с тем, он выразил сомнение, что западные партнеры предоставят Киеву столько систем Patriot, чтобы можно было закрыть всю территорию Украины:

Видео дня

"Вы не будете иметь столько Patriot, сколько они (россияне) могут иметь этих ракет… Мы можем только отдельные направления Patriot закрывать, отдельные объекты".

Что касается комплексом NASAMS и IRIS-T, которые получила Украина, по словам Игната. они наиболее эффективны против крылатых ракет:

"Есть тип ракет, который мы сбиваем. Это бьющие по энергетике: новые ракеты "Калибр", Х-101, Х-555. Они далеки и высокоточны, но летят 900 км/ч по рельефу местности. Потому эта цель для нас приемлема. А баллистика летит в космос и из космоса на бешеной скорости возвращается. Чем ее сбить? На встречном курсе эта ракета летит с огромной массой, то есть, даже если зенитная ракета ее догонит, то что она сделает?".

Иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar: последние новости

На днях сообщалось, что Россия договаривается с Ираном о поставке сотни дронов-камикадзе и баллистических ракет.

Как сообщало DPA со ссылкой на дипломатов в ООН, Тегеран планирует увеличить поставки оружия Москве:

"Мы знаем, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотных ракет и дронов в Россию".

Fateh-110 и Zolfaghar – это оперативно тактические баллистические ракеты малой дальности. Они способны поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров.