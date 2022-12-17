Это первое появление такой крупной колонны со времени разгрома российских группировки войск весной 2022 года.

18 российских ПАЗов российской армии заметили в Гомельской области 16 декабря, сообщает Беларускі Гаюн.

Автобусы были зафиксированы в Добрушском районе на пересечении трасс М10 и Р124.

Как отмечает местное издание "Флагшток", это первое появление такой крупной колонны медицинского спецтранспорта в Гомельской области со времени разгрома российских группировки войск весной 2022 года.

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Ситуация в Беларуси

Накануне Генштаб отмечал, что Беларусь проводит подготовку к участию в войне против Украину. Тем не менее, на территории республики пока не фиксируют формирование ударной группировки.

19 декабря состоится визит Путина в Минск. По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, российский президент во время встречи с Лукашенко будет пытаться подтолкнуть его к сухопутному вторжению.

Россия вторглась в Украину – главное

В ночь на 24 февраля российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину с севера, востока и юга. Путин в своем обращении объяснял агрессию необходимостью "денацифицировать" украинцев.

Российская армия была фактически на подступах к Киеву, под оккупацию захватчиков попал ряд близлежащих населенных пунктов. Отдельные подразделения двинулись к ЧАЭС.

Позже российские войска вошли в Энергодар и захватили Запорожскую АЭС, ведя огневые провокации на площадке ядерного объекта.

В расшифрованных тогда разведданных говорилось, что Путин пытался захватить Киев за несколько дней. Однако бои растянулись почти на год.

Уже весной оккупанты были выбиты из Киевской, Сумской и Черниговской областей. В мае враг ушел из захваченной части Харьковской области, в ноябре – из Херсона и всего правобережья Херсонской области.

В боях ликвидировано 97 270 оккупантов, но Путин не собирается сдаваться и уже готовит новую масштабную операцию зимой. По мнению генерала Залужного, к наступлению диктатор привлечет до 200 тысяч резервистов. В настоящее время решается вопрос прямого участия в агрессии Путина Беларуси.

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