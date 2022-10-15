Пока передавать Беларуси технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не предполагается.

В настоящее время якобы между Беларусью и Россией продолжаются переговоры по переоборудованию беларусских Су-25 на носители ядерного оружия.

Об этом заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.

"На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов Искандер-М двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие", - сказал он. Видео дня

Воронцов добавил, что пока передавать Беларуси технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не предполагается.

Он также уточнил, что в настоящее время "не предполагается также ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды на белорусскую территорию".

Война - новости: как Россия использует Беларусь

С первых дней полномасштабного вторжения Лукашенко предоставил Путину территорию страны в качестве военного полигона. Именно из Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины.

В настоящее время российские военные используют воздушное пространство республики для нанесения ракетных ударов по украинским городам. 6 октября ВС РФ возобновили эту практику впервые с 28 августа.

Западные аналитики отмечают, что дополнительные силы ВС РФ в стране необходимы России для отвлечения группировки украинских сил на северных рубежах.

Известно, что Беларусь ремонтирует для оккупантов разбитую военную технику, служит "хабом" для переброски техники для усиления сил оккупантов в Украине, а также позволила разместить у себя иранские дроны.

Кроме того, Беларусь поддерживает преступный режим Путина на международном дипломатическом уровне. 13 октября Беларусь не поддержала голосование за осуждение попытки незаконной аннексии украинских регионов.

По состоянию на 13 октября украинские военные заявляли, что ситуация вблизи северной границы Украины контролируемая. В то же время для подготовки повторного наступления на Киев со стороны Беларуси России понадобится несколько месяцев.

Угроза со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года, считают беларусские аналитики.

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