Отмечается, что со стороны врага также большие потери.

В Ахтырке Сумской области в результате массированного огня российских оккупантов в воинской части погибли 70 бойцов.

Об этом сообщил в Телеграмм председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

"Вчера вражеская артиллерия накрыла воинскую часть. Продолжают доставать тела из-под завалов. Работают ГСЧС, добровольцы. Погибших много. Сейчас готовят места на кладбище − под 70 умерших украинских бойцов. Данные наших 200-х готовим", - говорится в его сообщении.

В то же время Живицкий подчеркнул, что со стороны врага также большие потери.

"Тел русских по городу было очень много, собираем. Сотрудники Красного Креста их забирают домой", - добавил председатель Сумской ОГА.

Также он опубликовал фотографии разрушенной оккупантами воинской части, из-под завалов которой достают тела солдат.

Ранее мэр Ахтырки Павел Кузьменко заявлял, что на город Ахтырку Сумской области сбросили запрещенные Женевской конвенцией вакуумные бомбы.

Вас также могут заинтересовать новости: