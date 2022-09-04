Обошлось без жертв, повреждены жилые дома.

Утром оккупанты нанесли удары по Очакову и Вознесенску обошлось без жертв.

Об этом в Telegram сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Сегодня, 4 сентября, в 06:02 враг нанес удары по г. Очаков Очаковской громады. Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Также в результате обстрела повреждены жилые дома. Пострадавших нет. Около 05:01 обстрелам подвергся г. Вознесенск. В результате чего на предприятии произошло возгорание помещений. Без жертв. Есть повреждения жилых домов. Подробная информация уточняется", - сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, ночью оккупанты обстреляли жилые дома и больницы в Николаеве. Около 02:30 Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, предварительно С-300. Существенно повреждены три больницы, два учебных заведения, гостиница и музей. Также повреждены жилые дома. Предварительно без жертв и пострадавших.

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